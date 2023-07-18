Фёдоров рассказал, в чём заключается феномен «Торпедо» Игоря Ларионова

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, в чём заключается феномен «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
«Я считаю, Игорю Николаевичу вообще всё удалось, он открыл многогранность тех молодых игроков, которые оказались в системе «Торпедо». И та игра, которую они показывали, сложно против них было играть. Я считаю, за один сезон, за одну предсезонку команда сделала большой прогресс. Многие игроки не были на слуху. Но мне понятно, что команда и по уровню игры, и по самоотдаче, игры забралась очень-очень высоко, и их результаты для меня достаточно логичны.
С Ларионовым общались после сезона? Не удалось. У Игоря Николаевича свой график на передвижения, да и я в принципе был уставший, не хотелось о хоккее ещё говорить. Я думаю, мы пообщаемся, когда во время сезона встретимся или в Москве, или в Нижнем», — сказал Фёдоров в интервью «Комсомольской правде Спорт».
Ранее Фёдоров оценил изменения в правилах в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024.
- 18 июля 2023
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