Сайт The Hockey News назвал плюсы в том, что Кузнецов останется в «Вашингтоне»

Журналистка сайта The Hockey News Сэмми Сильвер рассказала, какие плюсы можно найти в том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов останется в команде на следующий сезон.
«Вашингтон Кэпиталз» находится в разгаре продолжительного межсезонья, которое, даже несмотря на многочисленные галочки в их списке дел, по-прежнему вызывает немало вопросов, самый большой из которых связан с Евгением Кузнецовым. Будущее Кузнецова остаётся под вопросом, поскольку ранее стало известно, что россиянин действительно запросил обмен из клуба.
Но, учитывая ситуацию и то, что до начала тренировочного лагеря осталось чуть больше двух месяцев, станет ли крупный обмен в середине лета следующим лучшим шагом для генменеджера Маклеллана? Возможно, лучше всего будет увидеть, как главный тренер «столичных» Карбери сможет помочь Кузнецову возродить радость к игре. Кроме того, учитывая, что будущее Бекстрема всё ещё остаётся под вопросом удержание центра из топ-6 в лице Кузнецова может стать умным ходом.
Маклеллану также может быть полезно посмотреть, как Кузнецов начнёт будущий сезон, и если это будет сильная и стабильная игра, команда может либо увидеть, хочет ли он остаться, либо это повысит его ценность на рынке, что станет большой прибылью независимо от решения», — сказано в статье.
- 18 июля 2023
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