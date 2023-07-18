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Журналист из Вашингтона назвал лучший клуб для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

Журналист из Вашингтона назвал лучший клуб для продолжения карьеры Евгения Кузнецова
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Вашингтонский журналист Fansided Майкл Марццакко поделился мыслями о будущем клубе российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Пути «Вашингтон Кэпиталз» и Евгения Кузнецова практически разошлись. Они всё ещё партнёры на данный момент. Но обмен будет. Майк Фогель в значительной степени подтвердил это.

Если бы мне пришлось думать о хорошем месте для Евгения Кузнецова, я бы назвал «Колорадо Эвеланш». Я просто не знаю, что бы «Кэпиталз» посчитали разумной и хорошей ценой за игрока.

«Лавины» начнут сезон без Габриэля Ландескога, им потребуется как минимум свободных $ 7 млн — как раз его кэпхит. «Колорадо» это может легко осуществить, это приобретение способно усилить их атаку. Кузнецов может наслаждаться «Колорадо». И самое приятное в этой сделке то, что он покинет и Восточную конференцию, и столичный дивизион. Это означает, что «Вашингтон» будет пересекаться с ним только два раза в год и немного чаще, если обе команды выйдут в финал Кубка Стэнли. Я думаю, что Кузнецов добился бы больших успехов в «Колорадо» — так же, как Филипп Грубауэр и Андре Бураковски нашли и заново открыли свою игру.

Это самые жаркие летние дни лета, мы всё ещё ждём обмена. Если обе стороны готовы к действиям, то «Кэпс» придётся быть предельно осторожными», — говорится в сообщении.

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