Сопин — о переговорах с Гусевым: обе стороны героически преодолевали определённые нюансы

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о переговорах с Никитой Гусевым.

«Опять же, я бы не сказал, что у нас были супертяжёлые переговоры с Никитой. Определённые нюансы постоянно возникали, но мы их героически преодолевали вместе с Никитой и его представителями. В итоге сумели найти компромисс по всем ключевым вопросам. Где-то Никита пошёл нам навстречу, где-то мы уступили ему. В результате родился совместный симбиоз, приведший к заключению контракта. Мы были настроены и нацелены на подписание Гусева, и всё сложилось хорошо для нас.

Изучали и анализировали всю ситуацию. Когда возник вариант с Никитой, мы сразу же пообщались с тренерским штабом и руководителями нашего клуба. Решили, что он высококлассный мастер, который очень сильно пригодился бы нам в составе. Поэтому очень рано приступили к общению. Никита брал некоторую паузу для себя, смотрел, появятся ли варианты в НХЛ. Но переговоры шли продуктивно, потому что обе стороны делали шаги навстречу друг другу. Поэтому всё и разрешилось благополучным образом», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате»: