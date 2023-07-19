В московском «Динамо» объяснили, почему контракт с Гусевым рассчитан только на один сезон

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему контракт с Никитой Гусевым рассчитан только на один сезон.

«Думаю, что это оптимальный вариант. Никита посмотрит, как всё будет у него складываться в «Динамо». И мы со стороны клуба посмотрим, как всё будет выглядеть и работать. С такими хоккеистами сейчас нет особого смысла заключать долгосрочные контракты. Если всех всё будет устраивать, то, может быть, уже в ходе сезона или ближе к его завершению можно будет выйти на пролонгацию соглашения», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром Игр-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате»: