«Рядом с ним чувствуешь себя сюрреалистично». Новичок «Питтсбурга» — о Кросби
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Новичок «Питтсбург Пингвинз» Райан Грейвз высказался о капитане «пингвинов» Сидни Кросби.
«Он отличный парень, один из лучших игроков, когда-либо игравших в лиге. Мне было очень приятно узнать его лично, а теперь узнать его как товарища по команде. Рядом с ним чувствуешь себя сюрреалистично, но это будет очень круто», — приводит слова Грейвза журналистка Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
Грейвз заключил шестилетнее соглашение с «Питтсбургом» 1 июля 2023 года. Средняя зарплата защитника составит $ 4,5 млн. В минувшем сезоне канадец выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и набрал 26 (8+18) очков в 78 матчах при показателе полезности «+34» и с 28 минутами штрафа. В 10 матчах плей-офф на счету Грейвза 1 (0+1) результативный балл.
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