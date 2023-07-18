Гальченюк выступил с заявлениями после аварии и угроз полицейским

Нападающий Алекс Гальченюк выступил с заявлениями после того, как его арестовали 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Его слова приводит ESPN.
«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть, но я должен взять на себя ответственность за это и надеюсь, что однажды смогу показать вам, что я лучше, чем тот, с кем вы, к сожалению, столкнулись. То, что вы все делаете, рискуя своей жизнью ради защиты и служения другим, есть не что иное, как самоотверженность и героизм. Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали, что я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», — написал Гальченюк в письме сотрудникам полицейского управления Скоттсдейла.
«Я безмерно смущён и разочарован собой, и мне ужасно жаль всех, кого я подвёл. Моя семья рассчитывала, что я стану лучше. «Аризона», её замечательные фанаты и отважные полицейские, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить нас, заслуживают лучшего», — обратился Гальченюк к «Аризоне» и болельщикам.
Как сообщают источники ESPN, Гальченюк может войти в программу помощи игрокам 18 июля 2023 года. По словам источников, близких к Гальченюку, он был опустошен и чувствовал личную ответственность из-за того, что его невесту депортировали из США в Канаду из-за просроченной визы. Пара не может жить совместно уже больше года и Гальченюк надеялся, что его новый контракт с «Аризоной» позволил бы паре начать планировать совместную жизнь в США.
- 18 июля 2023
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