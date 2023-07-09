НБА провела жеребьёвку групп и обнародовала формат нового турнира

Национальная баскетбольная ассоциация представила формат и состав групп нового турнира, который пройдет параллельно с регулярным сезоном.

На групповом этапе команды разбиты на шесть квинтетов, причем три из них составлены из клубов Западной конференции и три – из Восточной. Состав групп был определён жеребьёвкой: представители каждой конференции были распределены по пяти корзинам согласно положению в таблице в регулярном чемпионате прошлого сезона.

Восток. Группа A: «Филадельфия Сиксерс», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Индиана Пэйсерс», «Детройт Пистонс».

Восток. Группа B: «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Шарлотт Хорнетс».

Восток. Группа С: «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз», «Орландо Мэджик».

Запад. Группа A: «Мемфис Гриззлиз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Юта Джаз», «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Запад. Группа B: «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс».

Запад. Группа С: «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз», «Оклахома-Сити Тандер», «Сан-Антонио Спёрс».

Каждая команда сыграет в группе четыре матча – по разу со всеми соперниками в квинтете. Матчи пройдут 3, 10, 14, 17, 21, 24 и 28 ноября.

Из каждой группы в плей-офф выйдут победители и лучшая среди вторых команд в группах от каждой конференции. Четвертьфиналы турнира пройдут 4 и 5 декабря на площадках клубов с более высоким посевом после первой стадии турнира. Полуфиналы состоятся на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе 7 декабря, а финал будет сыгран там же 9 декабря. Команды из разных конференций не встретятся между собой до решающего поединка.

Игроки команды-победительницы заработают каждый по $ 500 тысяч, финалисты – по $ 200 тысяч, полуфиналисты – по $ 100 тысяч, четвертьфиналисты – по $ 50 тысяч.

Главный трофей турнира получил название кубка НБА.