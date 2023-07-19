А. Юдин: хотелось бы ошибиться, но лучшие годы Гусева уже позади
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Бывший защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал переход Никиты Гусева в московское «Динамо».
«Хотелось бы ошибиться, но лучшие годы Никиты Гусева позади. Понимаю радость болельщиков «Динамо», но стоит признать: у Никиты была мечта — попасть в НХЛ. Сейчас она разрушена. Мотивация будет не та. К тому же он вряд ли подойдёт под стиль Кудашова. Возможно, он будет набирать очки в большинстве, но в равных составах, а особенно в плей-офф, он уже не будет грозной единицей», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».
В прошлом регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.
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