Журналист НХЛ: Карлссон ненавидит Бёрнса и не хочет играть в «Каролине»

Журналист НХЛ Марк Мэдден заявил, что защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон не хочет играть в «Каролине» из-за неприязни к бывшему партнёру по команде Бренту Бёрнсу. Игроки обороны вместе выступали за «Шаркс» и играют в похожем атакующем стиле. Журналист считает, что Карлссон перейдёт в «Питтсбург».
«Мне сказали, что Карлссон категорически против перехода в «Каролину». Он ненавидит Брента Бёрнса и считает стиль «Харрикейнз» отстойным.
«Пингвинз» по стилю подходят Карлссону. Это идеальный вариант, если не принимать во внимание тот факт, что команда будет ещё хуже в обороне, учитывая, что они и сейчас не так хороши при игре в обороне», — заявил журналист в подкасте TribLIVE.
Журналист добавил, что Карлссон дружит с Крисом Летангом и Сидни Кросби из «Питтсбурга». Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
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