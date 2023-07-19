Хамидуллин — о Владивостоке: по сравнению с западной частью страны это другой мир

Защитник «Сибири» Динар Хамидуллин рассказал об «Адмирале», где провёл прошлые два сезона, и о жизни во Владивостоке.
«Хотел остаться в «Адмирале», получил хорошее предложение. Принимали решение вместе с семьёй. Как ни крути, очень полюбил за эти два года Владивосток. Он для меня стал родным городом. Очень благодарен болельщикам этой команды. Но летать тяжело. Я увёз семью во Владивосток в сентябре, и до конца сезона они не прилетали в Казань, не видели родных. Хотелось перебраться поближе.
Есть сложности жизни во Владивостоке кроме перелётов? По сравнению с западной частью страны, это другой мир. Доставка, одежда, продукты – всё дороже. Арена находится за городом, локация неудобная. Есть особенности, но я относился к этому спокойно.
Существует стереотип, что на Дальнем Востоке очень дешёвые морепродукты? Нет, разница совсем небольшая. Продукция свежая, и есть большой выбор. В любом магазине есть всё: рыба, икра, гребешки. Сначала ел их постоянно, хотелось попробовать что-то новое. Потом уже привык», — сказал Хамидуллин в интервью «Бизнес ONLINE».
Ранее Хамидуллин рассказал о сложностях при переходах игроков из ВХЛ в КХЛ.
- 19 июля 2023
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