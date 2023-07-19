Защитник «Сибири»: в ВХЛ очень много сильных ребят, которые ничем не хуже хоккеистов КХЛ

Защитник «Сибири» Динар Хамидуллин рассказал о сложностях при переходах игроков из ВХЛ в КХЛ. 29-летний защитник отыграл пять сезонов за «Нефтяник», прежде чем два года назад оказался в «Адмирале».
«В этой лиге (ВХЛ) очень много сильных ребят, которые ничем не хуже, а в чём-то и лучше хоккеистов КХЛ. Основная проблема, что ты принадлежишь клубу до 28 лет. Это неправильно. Бывает, что игроком интересуется кто-то из КХЛ, но он не может уйти, потому что за него требуют огромную сумму выкупа.
Клубы, которые ищут игроков в ВХЛ, не очень богаты, поэтому не всегда находят деньги на компенсацию. Эта система мешает игрокам развиваться. Для чего держать хоккеиста, если клуб не видит его в КХЛ?
Когда играл в ВХЛ, мною тоже интересовались. Например, при возвращении из «Северстали», но меня не отпустили. И как раз, когда права на меня истекли в 28 лет, смог выбраться в КХЛ», — цитирует защитника «Бизнес ONLINE».
Прошлый сезон Хамидуллин провёл в «Адмирале». В 42 матчах регулярного чемпионата Динар набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-5». В восьми матчах плей-офф Хамидуллин набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3».
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