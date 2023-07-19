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The Athletic считает Любушкина одним из кандидатов на обмен из «Баффало» в межсезонье

The Athletic считает Любушкина одним из кандидатов на обмен из «Баффало» в межсезонье
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Журналист Мэтью Фэйрберн в статье на портале The Athletic заявил, что российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин является одним из главных кандидатов на обмен в межсезонье.

«У Ильи Любушкина остался один сезон по контракту с кэпхитом в ​​$ 2,75 млн. Подписание Коннора Клифтона и Эрика Джонсона создало избыток правых защитников для «Сэйбрз». Опыт Любушкина, его игра в неравных составах и физический стиль были ценными качествами на синей линии «Баффало», которых не было год назад. Но Джонсон и Клифтон привнесут эти качества, так что Любушкин становится менее ценным активом», — сказано в статье.

Напомним, Любушкин в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 12 результативных передач.

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