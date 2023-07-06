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Любушкин – об отказе участвовать в ЛГБТ-акции: мои дети не должны на это смотреть

Любушкин – об отказе участвовать в ЛГБТ-акции: мои дети не должны на это смотреть
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Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин прокомментировал решение НХЛ запретить клубам надевать радужное джерси на тренировках. Ранее Любушкин отказался от ношения радужного джерси на предыгровой раскатке перед матчем с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

«Я только считаю правильным такую политику НХЛ в отношении публичных действий клубов и игроков. Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть.

Как в Баффало отнеслись к этой истории? Трудно сказать. Наверное, как и везде, есть разные люди. Одни поддерживают эти акции, другие в них не хотят участвовать. Я особо ни с кем на эту тему не общался. Разве что в кругу моих знакомых были разговоры, но там меня все поддержали. Благодарен команде за то, что также с пониманием отнеслись к моему решению. Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это», — приводит слова Любушкина Известия.

Любушкин в прошлом сезоне НХЛ принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и 12 результативных передач.

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