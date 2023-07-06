Любушкин – об отказе участвовать в ЛГБТ-акции: мои дети не должны на это смотреть

Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин прокомментировал решение НХЛ запретить клубам надевать радужное джерси на тренировках. Ранее Любушкин отказался от ношения радужного джерси на предыгровой раскатке перед матчем с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

«Я только считаю правильным такую политику НХЛ в отношении публичных действий клубов и игроков. Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть.

Как в Баффало отнеслись к этой истории? Трудно сказать. Наверное, как и везде, есть разные люди. Одни поддерживают эти акции, другие в них не хотят участвовать. Я особо ни с кем на эту тему не общался. Разве что в кругу моих знакомых были разговоры, но там меня все поддержали. Благодарен команде за то, что также с пониманием отнеслись к моему решению. Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это», — приводит слова Любушкина Известия.

Любушкин в прошлом сезоне НХЛ принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и 12 результативных передач.