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«Виннипег» подписал соглашение с чемпионом мира Виларди на $ 6,875 млн

«Виннипег» подписал соглашение с чемпионом мира Виларди на $ 6,875 млн
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«Виннипег Джетс» подписал контракт с форвардом Габриэлем Виларди, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года на общую сумму $ 6,875 млн. Команда и игрок избежали арбитражных слушаний.

23-летний Виларди в сезоне-2022/2023 сыграл за «Лос-Анджелес Кингз» 63 матча, в которых набрал 41 (23+18) очко. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Виларди сыграл за «Кингз» 152 матча, набрав 78 (41+37) результативных баллов с 36 минутами штрафа.

На международном уровне Габриэль в составе сборной Канады выиграл золото на чемпионате мира 2021 года, записав в свой актив одну передачу в 10 играх.

Ранее стало известно, что состав «Виннипег Джетс» пополнил российский защитник Артемий Князев, перешедший из системы клуба «Сан-Хосе Шаркс».

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