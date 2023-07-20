«Спартак» определился с составом на предсезонные сборы

После прохождения углублённого медицинского обследования и тестов «Спартак» продолжает начальный этап подготовки к сезону в «Лужниках», но уже 23 июля отправится на учебно-тренировочный сбор в Пересвет, сообщает официальный сайт клуба. К основе добавится часть игроков, принимавших участие в лагере развития. Нападающий сборной Беларуси Шейн Принс присоединится к команде уже в процессе сбора.

В состав «Спартака» на предсезонные сборы вошли 36 хоккеистов.

Вратари: Патрик Рибар, Андрей Кареев, Андрей Сковронский, Дмитрий Куликов.

Защитники: Дмитрий Вишневский, Михал Чайковски, Егор Зайцев, Семён Ручкин, Егор Савиков, Никита Соколов, Тимур Хайруллин, Лев Стариков, Игорь Чибриков, Дмитрий Костенко, Даниил Орлов, Даниил Иванов.

Нападающие: Александр Хохлачёв, Николай Голдобин, Павел Порядин, Андрей Локтионов, Александр Бурмистров, Шейн Принс, Ансель Галимов, Иван Морозов, Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Матвей Заседа, Герман Рубцов, Кирилл Кожевников, Александр Беляев, Герман Точилкин, Даниэль Усманов, Никита Сусуев, Егор Чезганов, Александр Пашин, Егор Варюшкин.

Часть игроков системы клуба продолжат подготовку в составе фарм-клуба красно-белых, команды ВХЛ «Химик» из Воскресенска.