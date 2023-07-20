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Генеральный менеджер «Миннесоты» сообщил, как идёт работа по формированию состава команды

Генеральный менеджер «Миннесоты» сообщил, как идёт работа по формированию состава команды
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о том, как идёт работа по формированию состава на следующий сезон, и заявил, что костяк команды уже сформирован.

«Мне бы хотелось быть более активным на рынке свободных агентов. Иногда я расстраиваюсь, но потом смотрю на состав своей команды и понимаю, что большая часть команды уже сформирована. У нас всё ещё есть несколько контрактов с ограниченно свободными агентами, которые должны быть подписаны. Но по большей части наша команда уже сформирована, и мы довольны этим», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ «Миннесота» уступила в первом раунде плей-офф «Далласу» в шести матчах. По итогам регулярного чемпионата «Уайлд» заняли шестое место в таблице Западной конференции НХЛ.

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