Генеральный менеджер «Миннесоты» сообщил, как идёт работа по формированию состава команды

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о том, как идёт работа по формированию состава на следующий сезон, и заявил, что костяк команды уже сформирован.

«Мне бы хотелось быть более активным на рынке свободных агентов. Иногда я расстраиваюсь, но потом смотрю на состав своей команды и понимаю, что большая часть команды уже сформирована. У нас всё ещё есть несколько контрактов с ограниченно свободными агентами, которые должны быть подписаны. Но по большей части наша команда уже сформирована, и мы довольны этим», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ «Миннесота» уступила в первом раунде плей-офф «Далласу» в шести матчах. По итогам регулярного чемпионата «Уайлд» заняли шестое место в таблице Западной конференции НХЛ.