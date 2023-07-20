Генеральный менеджер «Миннесоты» сообщил, как идёт работа по формированию состава команды

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о том, как идёт работа по формированию состава на следующий сезон, и заявил, что костяк команды уже сформирован.
«Мне бы хотелось быть более активным на рынке свободных агентов. Иногда я расстраиваюсь, но потом смотрю на состав своей команды и понимаю, что большая часть команды уже сформирована. У нас всё ещё есть несколько контрактов с ограниченно свободными агентами, которые должны быть подписаны. Но по большей части наша команда уже сформирована, и мы довольны этим», — цитирует Герина пресс-служба клуба.
Напомним, в прошлом сезоне НХЛ «Миннесота» уступила в первом раунде плей-офф «Далласу» в шести матчах. По итогам регулярного чемпионата «Уайлд» заняли шестое место в таблице Западной конференции НХЛ.
- 20 июля 2023
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:12
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:16
-
08:45
-
08:20
-
05:04
-
04:52
-
04:01
-
03:34
-
03:20
-
03:00
- 19 июля 2023
-
23:44
-
23:18
-
22:47
-
22:36
-
22:27
-
22:09
-
21:54
-
21:35
-
21:15
-
20:48
-
20:39
-
20:18
-
19:51
-
19:27