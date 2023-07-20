Юрзинов-старший: по пути Санкт-Петербурга идёт Нижний Новгород, это новое веяние

Двукратный чемпион мира как игрок и двукратный олимпийский чемпион как тренер Владимир Юрзинов-старший рассказал о развитии хоккея в Нижнем Новгороде, где выступают «Торпедо» и клуб МХЛ «Чайка», а также поделился ожиданиями от «Сибири», которая начнёт новый сезон на новой арене.
«В Северной столице назревает огромный ажиотаж. По пути Санкт-Петербурга идёт Нижний Новгород, это новое веяние. Прошлый сезон вернул этому городу звание одной из столиц нашего хоккея, причём «Торпедо» выстрелило вместе с «Чайкой», которая завоевала Кубок Харламова. Всей стране очень важно, чтобы Нижний Новгород закрепился на этой позиции одной из столиц нашего хоккея — наряду с Питером, Москвой, Казанью и так далее.
У меня большие ожидания от Новосибирска, который тоже открывает новую арену. Пока в этом регионе на первом месте — болельщики, «Сибирь» и «Сибирские Снайперы» немного позади, есть резервы. Если в этом треугольнике будет такой баланс, как в Нижнем или Питере, если этот треугольник станет равносторонним, то Новосибирск тоже ждёт большой сезон.
Кстати, перед глазами этого города — пример и соседей из Омска, который «на ура» открыл новую арену. Может, не всё получилось у «Авангарда», но «Омские Ястребы» дошли до финала Кубка Харламова. А самое главное, что в Омске весь сезон был хоккейный праздник», — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Юрзинов-старший заявил, что СКА соединил всё лучшее из разных систем подготовки, и назвал школу петербургского клуба большой фабрикой талантов.
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