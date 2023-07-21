Главный тренер «Барыса» оценил первую ледовую тренировку команды после выхода из отпуска

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил первую ледовую тренировку команды после выхода из отпуска и рассказал о планах подготовки команды к новому сезону КХЛ.
«Есть небольшие изменения в тренировочном процессе. Скорректировали мы микроциклы. Если раньше они были довольно продолжительными, то сейчас мы хотим добавить объёма катания и не потерять при этом в качестве. Будем работать три дня по две тренировки, далее один выходной. До первого турнира в Казани проведём пять таких микроциклов.
Вчера сдали тесты. Многие ребята, которые занимались с «Номадом», уже вкатились. Но и те, кто только прибыл, показали отличные результаты. Первую тренировку на льду, наверное, ещё можно назвать втягивающей. Со следующего занятия уже начнётся обычная работа», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.
Напомним, в прошлом сезоне «Барыс» не попал в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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