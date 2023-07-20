Агент Агостино: Кенни в раздумьях, интерес со стороны «Барыса» пропал
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Кенни Агостино рассказал о будущем своего клиента.
«Был интерес от «Барыса». Клуб предложил определённую сумму контракта, а Агостино ответил, что хотел бы больше. После чего «Барыс» подписал какого-то игрока и интерес пропал. Сейчас есть заинтересованность со стороны других клубов КХЛ, в том числе «Нефтехимика». Агостино находится в раздумьях», – цитирует Черных «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что астанинский клуб предлагает Кенни Агостино контракт на 45 млн рублей.
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Агостино сыграл за «Торпедо» 29 матчей и набрал 11 (4+7) очков, в одной игре плей-офф результативными действиями не отметился.
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