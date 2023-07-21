В пресс-службе СКА сделали заявление о продлении контракта с Романом Ротенбергом

Пресс-служба хоккейного клуба СКА отреагировала на подписание нового пятилетнего соглашения с главным тренером Романом Ротенбергом.
«Хоккейный клуб СКА осуществляет свою деятельность согласно пятилетней Стратегии развития, в рамках которой перед организацией поставлены самые высокие задачи, в числе которых лидерство в КХЛ по спортивному результату, коммерческой составляющей, а также планомерное и эффективное развитие детско-юношеского хоккея для популяризации и укрепления позиций вида спорта не только на Северо-Западе, но и в целом в стране.
Для достижения наивысших спортивных результатов в рамках Стратегии с главным тренером команды СКА Романом Ротенбергом подписан контракт сроком на пять лет, что позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте СКА.
- 21 июля 2023
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
05:43
-
05:08
-
04:36
-
03:51
-
03:25
-
02:10
- 20 июля 2023
-
23:46
-
23:25
-
23:10
-
22:47
-
22:21
-
21:59
-
21:38
-
21:21
-
20:47
-
20:38
-
20:19
-
20:01
-
19:43
-
19:33