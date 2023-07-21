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В пресс-службе СКА сделали заявление о продлении контракта с Романом Ротенбергом

В пресс-службе СКА сделали заявление о продлении контракта с Романом Ротенбергом
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Пресс-служба хоккейного клуба СКА отреагировала на подписание нового пятилетнего соглашения с главным тренером Романом Ротенбергом.

«Хоккейный клуб СКА осуществляет свою деятельность согласно пятилетней Стратегии развития, в рамках которой перед организацией поставлены самые высокие задачи, в числе которых лидерство в КХЛ по спортивному результату, коммерческой составляющей, а также планомерное и эффективное развитие детско-юношеского хоккея для популяризации и укрепления позиций вида спорта не только на Северо-Западе, но и в целом в стране.

Для достижения наивысших спортивных результатов в рамках Стратегии с главным тренером команды СКА Романом Ротенбергом подписан контракт сроком на пять лет, что позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

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