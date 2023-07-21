Андрей Назаров высказался о решении СКА заключить 5-летний контракт с Романом Ротенбергом

Известный тренер Андрей Назаров оценил продление контракта СКА с главным тренером Романом Ротенбергом. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

«Я один из первых, кто говорил, что Роман Ротенберг может стать хорошим главным тренером, но все надо мной посмеивались и крутили пальцем возле виска. Теперь в совете директоров СКА решили подписать с главным тренером долгосрочный контракт на пять лет. Впереди много интересной и сложной работы», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.