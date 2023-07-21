Нападающий Виларди — о переходе в «Виннипег»: придётся взять тёплые вещи

Нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди рассказал об ожиданиях от игры за «Джетс». 23-летний форвард подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 6,875 млн.

«Этот сезон будет для меня особенным. Лос-Анджелес – великолепное место, замечательные болельщики, мне нравилось там играть. Но это не то же самое, что играть в Канаде. Это будет новый опыт для меня. Я еду с пляжа в Лос-Анджелесе в холодный Виннипег. Будет весело, я воодушевлён. Конечно, придётся захватить тёплую одежду.

Обмен стал для меня неожиданностью, но это часть бизнеса. Ты играешь там, куда тебя обменяют. Я благодарен «Джетс» за доверие. Надеюсь, смогу доказать, что они не ошиблись. Буду продолжать расти и становиться лучше», – цитирует Виларди пресс-служба клуба.