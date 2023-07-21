Артюхин: Ротенберг заслужил такой контракт и получил возможность спокойно строить команду

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин считает, что подписание пятилетнего контракта с Романом Ротенбергом принесёт много пользы петербургским армейцам.

«О таком кредите доверия мечтает каждый тренер. Роман Ротенберг получил возможность спокойно строить команду, которая сможет стабильно добиваться высоких результатов. Можно кропотливо работать, экспериментировать, вводить в состав молодёжь.

Думаю, он заслужил такой контракт всей своей работой в хоккее, особенно в СКА. Много лет Ротенберг на разных должностях был вовлечён в спортивную часть жизни клуба. В первый же полноценный сезон в качестве главного тренера выиграл Кубок Континента. Это серьёзный показатель. Пятилетний контракт позволит Ротенбергу добиться максимальных успехов и на стадии плей-офф», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».