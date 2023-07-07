Имена хоккеистов «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли

Имена игроков «Вегас Голден Найтс» нанесли на Кубок Стэнли, сообщается в официальном «твиттере» «золотых рыцарей». Пресс-служба клуба выложила фотографию со всеми именами.
«Добавлено ещё 52 имени», — говорится в сообщении.
Отметим, что на Кубок Стэнли попали фамилии российского нападающего Ивана Барбашёва и канадского тренера с русскими корнями Михаила Донскова.
Фото: «Твиттер» «Вегаса»
Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.
В первом раунде «Вегас» в пяти матчах обыграл «Виннипег Джетс». На следующей стадии «Голден Найтс» понадобилось шесть встреч, чтобы выбить «Эдмонтон Ойлерз». В финале Запада «рыцари» оказались сильнее «Даллас Старз» — 4-2.
- 7 июля 2023
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