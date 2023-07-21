Вайсфельд — о контракте Ротенберга: это важно не сколько для него, сколько для игроков
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал своё мнение о пятилетнем контракте Романа Ротенберга со СКА. Сегодня, 21 июля, было объявлено о заключении долгосрочного соглашения.
«Если говорить о долгосрочном контракте Романа Ротенберга, я думаю, что это важно даже не столько для него, потому что мне кажется, что он в клубе себя достаточно уверенно чувствует, сколько для игроков. Когда с хоккеистами ведут переговоры, они подписывают контракты и понимают, что этот тренер будет в клубе как минимум ближайшие пять лет — это является дополнительным аргументом. Для игроков всегда важна стабильность, а пятилетний контракт об этом свидетельствует», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
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