Ротенберг укрепляет власть в СКА. Он подписал новый контракт — и сразу на пять лет

Новый раунд управленческих перестановок состоялся в СКА. Дмитрий Константинов передвинулся с должности финансового директора на должность генерального, которую до сегодняшнего дня формально занимал действующий главный тренер Роман Ротенберг. В свою очередь, занимавший пост исполнительного директора Андрей Точицкий покинул клуб.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сменил олигарха Геннадия Тимченко в кресле председателя совета директоров СКА.

Впрочем, главная кадровая новость из стана армейцев связана не с менеджментом организации, а с хоккеем. Звучит она так (просто вдумайтесь!): Роман Ротенберг продлил контракт с питерским клубом на пять лет.

Любопытно, что на сайте клуба сообщение о переназначении проходит как будто бы между строк – под ничего не обещающим заголовком «Изменения в руководстве Хоккейного клуба СКА». Такому неординарно длительному тренерскому соглашению клуб приводит единственное объяснение: якобы продолжение сотрудничества с Ротенбергом позволит «осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба «…» в долгосрочной перспективе».

Особая интрига – как проходило подписание договора и кто в этом процессе представлял сторону СКА.

Срок соглашения – гигантский по всем меркам. Даже самый успешный тренер НХЛ последних лет, обладатель двух Кубков Стэнли и трёхкратный финалист Джон Купер работает в «Тампе» всего лишь по трёхлетнему контракту. Говорить о российских специалистах и вовсе не приходится – не облечённого властью человека могут уволить в результате серии из полутора десятков неудачных матчей.

Возможно, пять лет не аванс и не подарок, а формальность. Если СКА будет безнадёжно проигрывать, то спонсоры из «Газпрома» вряд ли спокойно закроют на это глаза. Но, во-первых, трудно представить, что обладающий почти неограниченным ресурсами клуб стремительно «посыпется» в условиях падающего уровня лиги. Во-вторых, не до конца понятно, зачем в очередной раз будоражить общественность: пять лет отдаёт слишком большим резонансом. В-третьих, высшее руководство СКА спокойно относится к локальным неуспехам Ротенберга. За полтора года у руля команды он дважды уступил ЦСКА в финале Западной конференции – и ничего. Сравните подход с самим ЦСКА, где Игоря Никитина убрали после единственного поражения в финале лиги.

«Хочу поблагодарить Совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет, – написал 42-летний Ротенберг в своём телеграм-канале; орфография и пунктуация автора сохранены. – Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, Академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперёд!

Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей. Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.

Впереди у нас годы серьёзного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное всегда помнить, что мы все – от руководителей клуба, до только что пришедших в команду юниоров – одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперёд!»

Показательно, что ни клуб, ни Ротенберг не ставят конкретных задач. За обтекаемыми формулировками нет контрольных цифр в виде, например, запланированных Кубков Гагарина. Это довольно удобная позиция: уровень смелости в хоккее можно оценить только субъективно, а вот декларирование материальных целей становится опасным, если не достигаешь их.

С другой стороны, пять лет – слишком большой срок не только для хоккея, и предсказать ход истории на таком расстоянии довольно трудно. Полтора года назад многие из нас не могли представить, что, скажем, сборная России окажется вне числа участников чемпионата мира. Кто знает, что́ на отрезке втрое больше произойдёт с Ротенбергом и спонсорами его команды.