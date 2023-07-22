Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ВАДА заявили, что срок четырёхлетней дисквалификации Евгения Кузнецова за кокаин истёк

В ВАДА заявили, что срок четырёхлетней дисквалификации Евгения Кузнецова за кокаин истёк
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства сообщили, что российский нападающий Евгений Кузнецов вернул себе право выступать за сборную России. Кузнецов в августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истёк 12 июня.

«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — цитирует пресс-службу ВАДА ТАСС.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Как сообщали СМИ, Кузнецов хочет покинуть «Вашингтон», клуб ищет варианты обмена российского нападающего.

Материалы по теме
Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин
Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023