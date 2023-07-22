В ВАДА заявили, что срок четырёхлетней дисквалификации Евгения Кузнецова за кокаин истёк

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства сообщили, что российский нападающий Евгений Кузнецов вернул себе право выступать за сборную России. Кузнецов в августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истёк 12 июня.

«Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса», — цитирует пресс-службу ВАДА ТАСС.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Как сообщали СМИ, Кузнецов хочет покинуть «Вашингтон», клуб ищет варианты обмена российского нападающего.