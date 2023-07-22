Строльман: в НХЛ всё движимо деньгами, люди готовы ударить другого в спину, чтобы выжить

Шведский защитник Антон Строльман, поигравший в НХЛ за ряд клубов, поделился мнением о лиге. Минувший сезон он провёл в составе «Бостон Брюинз».

«Может быть, со временем станет лучше… Но многие люди пытаются попасть туда. Это такая культура, что всё зависит от тех, кто её придерживается. В конечном счёте именно индивидуальные решения отражают то, как относиться к людям и заботиться об их бизнесе.

В то же время лига и владельцы несут ответственность. Это трудно изменить. Но всё вокруг движимо деньгами и тому подобным. Таковы правила игры и коллективные соглашения… Возможно, создаётся культура, из-за которой всё не всегда так хорошо, как могло бы быть. Вот как я могу подвести итог. Но, в конце концов, всё зависит от того, кем руководят отдельные люди и как они хотят управлять бизнесом.

Люди готовы «ударить» друг друга в спину, чтобы выжить самим. Это что-то вроде «перерезанного горла». Это не может быть изменено. В один прекрасный день ты золотой самородок, а в другой — находишься на дне без подошв на ботинках. Это решает руководитель. Тогда у этого человека есть выбор: вести себя хорошо, уважительно или хуже.

Как с этим справиться? Ты учишься. Это доставляет мне немного удовольствия. Взлёты невероятные, а падения глубокие. Друг без друга они не были бы такими крутыми. Независимо от того, что ты делаешь и где находишься, ты постоянно узнаёшь новое о лиге, о себе и обо всех, кто тебя окружает», — приводит слова Строльмана Expressen.