«Головорезный бизнес». Шведский хоккеист выступил с жёсткой критикой НХЛ

Шведский защитник Антон Строльман, поигравший в НХЛ за ряд клубов, жёстко раскритиковал лигу.

«Как я оцениваю годы, проведённые за границей? Это зависит от того, как ты на это посмотришь… что ты можешь сказать, так это то, что это было долгое и весёлое путешествие. Я не получил широкого признания, когда был на вершине? Популярность никогда не является чем-то, к чему нужно стремиться. Ты хочешь быть хорошим товарищем по команде, и, думаю, я был таковым. Но это только хорошие воспоминания о «Тампе». Владелец замечательный, Стив Айзерман, Брисбуа, Купер и банда… это одни из моих любимых лет, без сомнения.

Ты счастлив быть частью этого, когда команда так успешна. Было невероятно увидеть весь город, когда нам было так хорошо. Но есть высокие подъёмы и глубокие спуски.

Хоккейная жизнь и семейная жизнь — не очень удачное сочетание в НХЛ. Играть в этой лиге — это опора для семьи. Большинство людей смотрят на зарплату и думают: «Она должна быть настолько хороша, насколько это возможно». Но так ничего не работает, я думаю. Это не так гламурно, как многие думают? Нет, в этом нет никакого гламура. Быть игроком НХЛ — тяжёлая работа, там нет никакого гламура. Это зависит от того, что ты ищешь и чем хочешь быть. Но у нас как у семьи такого никогда не было. Мы жили мирной семейной жизнью, как и многие другие.

Для меня как личности и игрока это невероятно круто, выше и не дотянешься. Это то, к чему вы стремитесь. Немногим посчастливилось играть там так долго, как мне.

Тем не менее важные спортивные моменты с парой финалов Кубка Стэнли не могут стереть то, от чего семье пришлось отказаться. Но иметь четверых детей и при этом уделять достаточно времени семье… это непростая задача, это действительно сложно. Это было совершенно невероятно, как семья тянула самый тяжёлый груз. Совмещая это с игрой в НХЛ, ты становишься «врагом» в семье, хотя это позволяет тебе испытать крутые вещи. Это сложная динамика. Об этом можно говорить годами…

Что ж… в НХЛ много историй… Это не работа мечты с точки зрения того, как к тебе относятся и всё такое. Это «головорезный бизнес». Хорошо задокументировано, как это происходит и есть на самом деле. Работать в этом бизнесе непросто по сравнению с нормальными условиями работы здесь, дома, в любой сфере. Это нечто особенное. Это не совсем легко.

Что сказать… много лжи, много разговоров за спиной — говорят одно, а делают другое, тяжёлые условия. Есть и те, кто подвергается насилию, это совсем другое дело. Сейчас я говорю о самом «жаргоне» жизни в НХЛ. Тебя посылают туда-сюда, говорят одно, а делают совсем другое.

Неопределённая повседневная жизнь, сырая культура и душевное одиночество – вот ещё что-то, что противопоставлено дому. Ты можешь быстро потерять своё место и уверенность в завтрашнем дне. Кого-то «режут» здесь [в Швеции], а кого-то там [в НХЛ]. С этой лигой тяжело иметь дело, когда ты не знаешь, как это сделать. Мало кто скажет, когда ты перейдёшь к этой теме, что это работает не так, как где-либо ещё. Особенно в Европе. Тебе скажут, что всё будет «по высшему разряду», но людям всё равно, как они к тебе относятся», — приводит слова Строльмана Expressen.