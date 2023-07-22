«В России всегда страх перед хозяином». Финский хоккеист — о жизни и игре в нашей стране

Россия западает в душу многим иностранцам. Кто-то не может забыть её из-за красот и своих личных успехов во время игры тут, кто-то — из-за особенностей местного быта. Конечно, сразу вспоминаются многие финские байки о России и КХЛ.

Вот на днях появился ещё ряд интересных историй. Финский нападающий Янне Лаакконен вспомнил время в нашей стране и поведал о безумном пристрастии россиян к алкоголю. Сам форвард совсем недолго пробыл в России — в сезоне-2014/2015 он играл в ВХЛ за «Южный Урал» из Орска. Финн присоединился к клубу в ноябре 2014-го и уже в феврале 2015-го провёл последний матч. Собственно, как и вся команда в тот сезон.

Лаакконена можно смело назвать настоящим путешественником. За долгую карьеру — а ему сейчас уже 41 год — финский хоккеист успел поиграть на родине, в Швеции, Казахстане, России, Беларуси, Польше, Англии, Австрии, Норвегии, во Франции, а прошлый сезон он и вовсе провёл в Шотландии. Но больше всего ему запомнились те четыре месяца в России: «В каких странах я играл? Их не меньше десяти. Думаю, их было 11, если учитывать Финляндию. Я видел разные культуры и методы работы. Особенно уникальны страны бывшего Советского Союза: там всегда существует страх перед хозяином, а командами руководят банды».

Матч ЦСКА — «Барыс», 2015 год Фото: РИА Новости

Лаакконен сразу обозначил главную вещь, запомнившуюся ему в России — алкоголь. Много алкоголя.

«В России не может быть свободного времени. Для русских игроков это означает пить водку. В больших количествах. Во время выступления за «Южный Урал» после ночных пьянок тренеры приказывали игрокам похмеляться по утрам, чтобы пьянство не вышло из-под контроля. Все шли в тренажёрный зал в десять часов. Затем тренеры ненадолго заглядывали туда и говорили несколько слов, прежде чем дать игрокам отдохнуть. Хоккеисты любили пить пиво. Они пили его, даже если на следующий день тренировка», — сказал Лаакконен Iltalehti.

Могло ли такое быть? Что ж, мы помним, что Илья Ковальчук не прочь был выпить пива после матчей, туда же — Григорий Панин и ещё ряд игроков. Про Михаила Анисина и говорить не нужно лишний раз.

«Иногда команда оставалась на базе — в аскетичном общежитии, где не было алкоголя. Бабушка внизу запирала дверь в десять, чтобы никто не ушёл. Или ты мог выйти оттуда, но тогда не смог бы зайти обратно. Иногда ребятам удавалось подкупить бабулю.

У многих игроков была страсть к ночной жизни. Точно такие же проблемы были и у тренеров. Несколько раз замечал, когда главный тренер находился в кабинете врача под капельницей. Однажды прошлая ночь длилась так долго, что и мне пришлось избавляться от похмелья при помощи капельницы, чтобы выйти на лёд», — говорит Лаакконен.

Конечно, все эти байки принято делить на два, на четыре, на сто — в зависимости от жёсткости сказанного. Тем не менее хочется задать себе вопрос: а могут ли слова Лаакконена быть правдой? Обратимся к статистике.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводила исследования по потреблению алкоголя в литрах в год в пяти временных отрезках: в 2000, 2005, 2010, 2015 и 2019 годах. По 2000-му и 2010-му Россия заняла первое место, по 2015-му — второе, по 2019-му — девятое. По 2005-му статистика отсутствует.

В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010-м году Россия занимала четвёртое место по среднему потреблению алкоголя в год. В 2016-м — 16-е, а в период между 2016-м и 2018-м — 26-е.

Янне Лаакконен Фото: eliteleague.co.uk

Очевидно, проблемы с потреблением алкоголя в России есть. Они существуют даже в обычных семьях, о чём повествуют многие литературные произведения, остросоциальные фильмы. Да и просто личный опыт. Значит, такие проблемы вполне могут быть и в среде спортсменов. Особенно в этой среде! Ведь она сопряжена с постоянными нагрузками и стрессом.

Тем более финн играл не в КХЛ, а в ВХЛ — лиге, к которой традиционно приковано меньше внимания, в которой меньше зарплаты, но ещё больше стресса и неожиданных сложностей. Да и Орск — небольшой городок. Как и в любой отечественной глубинке, проблем там даже на бытовом уровне значительно больше, чем в столице. При этом меньше мест для приятного времяпрепровождения и культурного просвещения. А это, как известно, нередко становится важной причиной потребления алкоголя в крупных размерах.

Некоторые байки выглядят безумно, но всё ещё вполне правдоподобно для наших реалий: «Когда мы возвращались с выездных матчей в автобусе, ребята выпивали двухлитровые бутылки пива. В автобусе не было туалетов, и он не останавливался по пути… Так что потом игроки наполнили эти бутылки. Конечно, некоторые финские пацаны выпивали немного пива, как положено, но не шесть литров», — продолжает Лаакконен.

Финн с радостью вспоминает и время в Беларуси. В сезоне-2016/2017 он стал чемпионом вместе с гродненским «Неманом».

«Это моё единственное чемпионство, но это отличный опыт. Сезон был хорош во всех отношениях. Но он не закончился поднятием кубка. Выплата зарплаты продолжалась до конца месяца, поэтому нам пришлось тренироваться там ещё три недели», — заключает Лаакконен.

Финский хоккеист и в 41 год собирается продолжать карьеру. С новым клубом ему ещё предстоит определиться, но едва ли он когда-нибудь забудет время в России.

А нам, пожалуй, стоит прислушаться к словам этого хоккеиста и вместо классических обид задуматься: а что, если это правда? Что в таком случае нам стоит делать дальше со своими жизнями? И хотим ли мы на самом деле быть похожими на тех хоккеистов, о которых рассказал Лаакконен?