«У меня шок от его сказок и вымыслов». Тренер «Южного Урала» — о словах финского хоккеиста

Бывший тренер Янне Лаакконена в «Южном Урале» Андрей Кирдяшов оценил слова финского хоккеиста о периоде выступлений в России. Финн отмечал, что российские хоккеисты выпивали водку в свободное время, а тренеры заставляли игроков похмеляться по утрам. Лаакконен выступал в ВХЛ в сезоне-2014/2015.

«Лаакконена помню хорошо. В Орске всегда были хорошие коллективы, там нет места беспорядкам. О чём он говорит?! Какие пьянки в таком клубе, где нет больших бюджетов? В Орске всё держится на дисциплине, иначе никак. Лаакконен прекрасно себя чувствовал у нас в команде, всегда улыбался, и его никто никогда не принуждал к распитию. Это звучит как шутка. У меня шок от его сказок и вымыслов. Какие капельницы после алкоголя? Мы все работали днями и соблюдали дисциплину. Это маленький клуб, где нет больших денег. Поэтому, чтобы показывать какие-то результаты, нам нужно было блюсти железную дисциплину. А на тот момент мы показывали хорошие результаты.

Возможно, дело в политике. Сейчас же на Западе такое сильное давление на хоккеистов, которые играли в России. Рассказал, как было в России плохо, чтобы от него отстали. Но в любом случае его слова очень неуважительны. Мы провели с ним столько времени вместе, работая на результат. Мы выиграли с ним «Русскую классику», где он радовался вместе со всеми. А сейчас такое рассказывает про наш коллектив. Меня удивляет, что он решил рассказать такое про свой опыт в России», — цитирует Кирдяшова Sport24.