Защитник Эрик Карлссон рассказал, почему он не хочет доиграть свой контракт в «Сан-Хосе»

Защитник Эрик Карлссон рассказал, почему хочет покинуть «Сан-Хосе». Игрок обороны активно ведёт переговоры с командами НХЛ, претендующими на победу в Кубке Стэнли. Контракт Карлссона с «Шаркс» с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона.

«Я открыто говорю, что хочу получить шанс на Кубок Стэнли, а «Сан-Хосе» честно заявляет, что здесь этого не произойдёт. У нас хорошие отношения, и мы понимаем друг друга, даже несмотря на то, что это не очень приятная ситуация. Посмотрим, сможем ли мы найти какой-нибудь вариант.

Генменеджер Майк Грир? Мы встречались две или три недели назад. У нас хорошие отношения, он мне нравится как человек и генменеджер. Это новый опыт для нас обоих, но у нас открытый и честный диалог, и для каждого важно двигаться вперёд в будущем.

Не мог бы я доиграть свой контракт в «Сан-Хосе»? Нет. Мне нравится «Сан-Хосе», но мне ещё никогда не удавалось завоевать Кубок Стэнли. Я хочу получить этот шанс сейчас, когда моя карьера ещё не подошла к концу. Я был откровенен с Майком с самого первого дня, когда он начал работать. У него не было никаких проблем с этим», – цитирует Карлссона Expressen.

Ранее Карлссон подтвердил, что ведёт переговоры с четырьмя клубами НХЛ: «Торонто», «Питтсбургом», «Каролиной» и «Сиэтлом».