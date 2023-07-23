Нападающий «Калгари» рассказал, как Евгений Кузнецов шутил над соперниками

Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович рассказал, как над ним шутил российский форвард «Вашингтон Кзпиталз» Евгений Кузнецов. Белорус в ходе сезона перешёл в стан «огоньков» из «Нью-Джерси Дэвилз».

«Честно, я не люблю на льду посмеяться. Ну да, иногда просто улыбнусь, плюс всякие подколы. Кузнецов уже много отыграл, поэтому может позволить себе такое. У него и характер такой. Он может пошутить. Но я на матч больше настраиваюсь. Могу просто посмеяться с него и всё.

Кто жёстче всего подколол? Да Кузнецов, наверное. Я тогда удаление заработал. Он тогда сказал: «Что ты, фигурист, на ногах не держишься?» Помню, как он Куликова подколол. У Димы перчатка большая — он любит играть, чтобы подлиннее было. Кузнецов сказал: «Да сними ты наконец эти детские перчатки, поменяй на нормальные». Он любит не только меня подкалывать — всех», — сказал Шарангович в интервью YouTube-каналу «Черкас-Атлант».