Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авторитетный журналист The Athletic назвал лучший исход для карьеры Евгения Кузнецова

Авторитетный журналист The Athletic назвал лучший исход для карьеры Евгения Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мнением о ситуации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Обозреватель ответил на вопрос, что потребуется генеральному менеджеру «столичных» Брайану Маклеллану, чтобы избавиться от форварда и от Энтони Манты, а также какие команды могут быть заинтересованы в такой сделке.

«У «Вашингтона» семь форвардов, зарабатывающих более $ 5 млн за сезон, что слишком много, и, по-видимому, поэтому Манта и Кузнецов были названы двумя игроками, которые, скорее всего, будут обменяны. Проблема, конечно, в том, что они зарабатывают слишком много денег по сравнению с их нынешней формой.

Контракт Кузнецова на $ 7,8 млн за сезон будет действовать ещё два года, что вполне разумно, если вы считаете, что он может быть игроком, набирающем по очку за матч. В прошлом году он был другим — у Евгения было всего 55 баллов в 81 встрече, в том числе всего 12 голов, семь из которых — при игре в равных составах. К тому же репутация Кузнецова как капризного и непостоянного игрока тоже не повышает его торговой ценности.

Если бы «Детройт» не подписал контракт с Джей Ти Комфера, может быть, Кузнецов подошёл бы им — с сохранением части зарплаты. Команды меняли игроков туда и обратно, и именно так Манта оказался в «Вашингтоне». Он тоже зарабатывает слишком много ($ 5,7 млн, следующим летом может стать неограниченно свободным агентом) для игрока, который год назад набрал 27 очков в 67 матчах и играл меньше 15 минут за встречу (14:13). Почти наверняка потребуется согласиться на удержание зарплаты, чтобы обменять Манту. Или «Вашингтону» нужно будет добавить какой-то другой подсластитель, чтобы избавиться от него. Лучший исход для обоих может быть, если они останутся и начнут новую главу карьеры под руководством нового тренера Спенсера Карбери, чья работа будет заключаться в том, чтобы исправить их игру и репутацию и превратить либо в продуктивных игроков для «Кэпс», либо в жизнеспособные активы на рынке», — цитирует Духачека The Athletic.

Материалы по теме
Журналист из Вашингтона назвал лучший клуб для продолжения карьеры Евгения Кузнецова
Материалы по теме
Наследник Овечкина и новый Кузнецов. Реакция Америки на россиян в лагере развития НХЛ
Наследник Овечкина и новый Кузнецов. Реакция Америки на россиян в лагере развития НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023