Авторитетный журналист The Athletic назвал лучший исход для карьеры Евгения Кузнецова

Авторитетный журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мнением о ситуации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Обозреватель ответил на вопрос, что потребуется генеральному менеджеру «столичных» Брайану Маклеллану, чтобы избавиться от форварда и от Энтони Манты, а также какие команды могут быть заинтересованы в такой сделке.

«У «Вашингтона» семь форвардов, зарабатывающих более $ 5 млн за сезон, что слишком много, и, по-видимому, поэтому Манта и Кузнецов были названы двумя игроками, которые, скорее всего, будут обменяны. Проблема, конечно, в том, что они зарабатывают слишком много денег по сравнению с их нынешней формой.

Контракт Кузнецова на $ 7,8 млн за сезон будет действовать ещё два года, что вполне разумно, если вы считаете, что он может быть игроком, набирающем по очку за матч. В прошлом году он был другим — у Евгения было всего 55 баллов в 81 встрече, в том числе всего 12 голов, семь из которых — при игре в равных составах. К тому же репутация Кузнецова как капризного и непостоянного игрока тоже не повышает его торговой ценности.

Если бы «Детройт» не подписал контракт с Джей Ти Комфера, может быть, Кузнецов подошёл бы им — с сохранением части зарплаты. Команды меняли игроков туда и обратно, и именно так Манта оказался в «Вашингтоне». Он тоже зарабатывает слишком много ($ 5,7 млн, следующим летом может стать неограниченно свободным агентом) для игрока, который год назад набрал 27 очков в 67 матчах и играл меньше 15 минут за встречу (14:13). Почти наверняка потребуется согласиться на удержание зарплаты, чтобы обменять Манту. Или «Вашингтону» нужно будет добавить какой-то другой подсластитель, чтобы избавиться от него. Лучший исход для обоих может быть, если они останутся и начнут новую главу карьеры под руководством нового тренера Спенсера Карбери, чья работа будет заключаться в том, чтобы исправить их игру и репутацию и превратить либо в продуктивных игроков для «Кэпс», либо в жизнеспособные активы на рынке», — цитирует Духачека The Athletic.