Мартемьянов: «Адмирал» произвёл фурор в КХЛ. «Амуру» по силам сделать то же самое

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил игру «Адмирала» в прошлом сезоне и заявил, что его подопечным по силам повторить успех «моряков».

«Прошлогодний успех приморского «Адмирала» добавляет спортивной мотивации игрокам «Амура»? Безусловно! Безусловно! И ещё раз безусловно! «Адмирал» – молодцы. Они в том сезоне произвели фурор в КХЛ. Считаю, что нам по силам сделать то же самое. Но первая задача перед клубом – это само попадание в плей-офф.

Впереди очень непростой сезон. Будут травмы, будут болезни, будет ротация состава. Но самое главное – это подойти в хорошем состоянии к плей-офф, где со второго раунда будет перекрёстный формат. И это довольно интересно (улыбается). Если первый раунд проходишь, то дальше уже играешь с Западом. А команды с Дальнего Востока уже настолько адаптированы к этим перелётам», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.