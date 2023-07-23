Лидстрём, Хара, Шарп, Габорик, Альфредссон, Тэйвз сыграют в прощальном матче Мариана Госсы

Журналист Марио Тирабасси в своём «твиттере» назвал имена нескольких хоккеистов, которые сыграют в прощальном матче Мариана Госсы, который состоится 18 августа в словацком Тренчине.

Журналист приводит несколько хоккеистов, которые сыграют в матче: Никлас Лидстрём, Здено Хара, Дастин Бафлин, Никлас Яльмарссон, Мартин Гавлат, Патрик Шарп, Мариан Габорик, Томаш Копецки, Даниэль Альфредссон, Михал Гандзуш, Мирослав Шатан, Михал Розсивал, Джонатан Тэйвз.

За «Чикаго Блэкхоукс» Мариан выступал с 2009 по 2018 год, вместе с командой выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015). Летом 2017-го Госса объявил, что пропустит следующий сезон, а в 2018-м решил завершить карьеру. С 2020 года Госса является членом Зала хоккейной славы. Кроме того, он пять раз принимал участие в Матчах звёзд Национальной хоккейной лиги (2001, 2003, 2007, 2008, 2012).