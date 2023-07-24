Журналист Fansided оценил шансы Конюшкова сыграть за «Монреаль»

Журналист Тайлер Мейджор-Макникол в статье на портале Fansided оценил шансы защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова сыграть за «Монреаль Канадиенс», который выбрал его на драфте НХЛ — 2023 в четвёртом раунде под общим 110-м номером.

«Если он будет показывать отличные результаты в сезоне-2023/2024 и продолжит совершенствовать свою игру, он мог бы заработать себе роль в Северной Америке незадолго до своего расцвета. Если он сможет зарекомендовать себя как опора и продолжит свой прогресс, он прекрасно впишется в молодёжное ядро, которое формируется в «Монреале». Конечно, есть много переменных, которые в значительной степени повлияют на возможность попасть в НХЛ, но возможность точно есть», — написал Мейджор-Макникол.

В течение всего сезона защитник был одним из лидеров КХЛ по игровому времени и проценту точных передач. Сезон-2022/2023 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова. В ходе сезона защитник признавался лучшим новичком недели и лучшим новичком второго раунда. Богдан был номинантом на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/2023.