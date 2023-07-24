Тренер — о шансах Колосова в НХЛ: Харт находится в стадии стагнации, Федотов — в ЦСКА

Белорусский тренер по вратарям «Югры» Артём Яцкевич оценил шансы голкипера Алексея Колосова выступить в НХЛ за «Филадельфию Флайерз».
«Я думаю, у него хороший расклад за океаном. Основной вратарь Харт сыграл четыре сезона в НХЛ, а лучшим из них был самый первый. Он находится в стадии стагнации. Федотов вроде как будет играть в ЦСКА ближайшие два года.
Недавно они заполучили Петерсена из «Лос-Анджелеса» с контрактом основного вратаря. Есть два шведа, но с ними точно можно бороться. Думаю, сейчас будет многое зависеть от того, как Алексей проведёт сезон и насколько будут довольны в Пенсильвании парой Петерсен/Харт по окончании сезона, если они ничего не поменяют до этого момента на последнем рубеже. Я думаю, что в системе «Филадельфии» для Колосова открыта дорога в НХЛ. Главное, чтобы он сам использовал свои возможности, которые ему представятся», — приводит слова Яцкевича «Белорусский хоккей».
Белорусский вратарь подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» 9 июля. Сезон-2023/2024 голкипер проведёт в минском «Динамо».
- 24 июля 2023
-
15:46
-
15:37
-
15:32
-
15:11
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
13:42
-
13:23
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:15
-
10:02
-
09:50
-
09:33
-
09:24
-
09:12