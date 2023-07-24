Тренер — о шансах Колосова в НХЛ: Харт находится в стадии стагнации, Федотов — в ЦСКА

Белорусский тренер по вратарям «Югры» Артём Яцкевич оценил шансы голкипера Алексея Колосова выступить в НХЛ за «Филадельфию Флайерз».

«Я думаю, у него хороший расклад за океаном. Основной вратарь Харт сыграл четыре сезона в НХЛ, а лучшим из них был самый первый. Он находится в стадии стагнации. Федотов вроде как будет играть в ЦСКА ближайшие два года.

Недавно они заполучили Петерсена из «Лос-Анджелеса» с контрактом основного вратаря. Есть два шведа, но с ними точно можно бороться. Думаю, сейчас будет многое зависеть от того, как Алексей проведёт сезон и насколько будут довольны в Пенсильвании парой Петерсен/Харт по окончании сезона, если они ничего не поменяют до этого момента на последнем рубеже. Я думаю, что в системе «Филадельфии» для Колосова открыта дорога в НХЛ. Главное, чтобы он сам использовал свои возможности, которые ему представятся», — приводит слова Яцкевича «Белорусский хоккей».

Белорусский вратарь подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» 9 июля. Сезон-2023/2024 голкипер проведёт в минском «Динамо».