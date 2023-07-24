«Салават» заинтересован в Гальченюке, обвинённом в нападении, угрозах полицейским и аварии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о заинтересованности уфимцев в американском нападающем с белорусскими корнями Алексе Гальченюке. Форвард должен вступить в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

«Активизировали переговоры насчёт Гальченюка? Мы сообщили агенту о нашей заинтересованности, но пока не более того. Пока он своими делами занимается, мы не знаем, как будут развиваться события. Мы как бы завесили звонок, будет — мы рассмотрим. Бюджет для этого есть. Непонятно ещё, какое у него состояние.

Сложно судить о человеке и о ситуации, когда не знаешь её полностью. Там всё может быть. Интерпретация тех же полицейских тоже может быть разная. Пока сложно судить. Посмотрим, как человек будет готов», — приводит слова Баширова «Спорт-экспресс».

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а после освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.