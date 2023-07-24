Нападающий «Ак Барса» прокомментировал возвращение в клуб после игры в Северной Америке

Российский нападающий Максим Марушев высказался после возвращения в «Ак Барс». С 2021 года форвард выступал в Северной Америке, играя за клуб АХЛ «Хендерсон».
«Конечно, я очень рад вернуться домой. Здесь много и близких, и знакомых людей. Я здесь жил до Америки семь лет. Поэтому я очень рад сюда вернуться. Да, следил за «Ак Барсом». Видел, что команда изменилась. Пришло очень много интересных звёздных ребят», — сказал Марушев в эфире YouTube-канала казанцев.
24-летний нападающий проведёт вместе с клубом предсезонные сборы. Ранее Марушев выступал за команды системы «Ак Барса». Он отыграл 87 матчей за «Ирбис», в которых набрал 34 (15+19) очка. За «Барс» нападающий провёл 155 матчей и набрал 97 (51+46) очков. В составе «Ак Барса» форвард сыграл 14 встреч, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.
В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги фворвард был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под общим 215-м номером. На юниорском чемпионате мира 2017 года хоккеист завоевал бронзовые медали.
- 24 июля 2023
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