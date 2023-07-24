Дмитрий Яшкин высказался перед стартом тренировочных сборов в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился мыслями перед началом тренировочных сборов казанской команды.
«Чувствую себя великолепно. Отдыхал столько, сколько требовалось. Уже на полной загрузке и с полным настроем. Новая команда, тем более такая, как «Ак Барс». Чувствуется, что настрой боевой и цели только самые высокие», — сказал Яшкин в эфире YouTube-канала казанцев.
Напомним, вчера и позавчера, 22 и 23 июля, «Ак Барс» проходил медосмотр. Сегодня, 24 июля, начались тренировки, включающие как работу на льду, так и занятия на земле. Сборы продлялся до 3 августа.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, который больше одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей. В межсезонье чешский хоккеист покинул СКА и подписал соглашение с «Ак Барсом».
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