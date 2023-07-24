Лидер и рекордсмен «Северстали» ответил на вопрос, может ли покинуть череповецкий клуб

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко рассказал, как провёл отпуск. Форвард череповчан также ответил на вопросы, нравится ли ему в клубе и как он ему удаётся забивать лакросс-голы. Кроме того, Вовченко поделился мыслями о будущем.

«Почему весь отпуск провёл в Череповце, а не поехал на море? Провёл отпуск дома, потому что защищал диплом, а потом диплом защищала жена, и по времени не успели никуда съездить!

Нравится играть за «Северсталь»? Да. Как получается так красиво забивать лакросс-голы? На тренировках отрабатываю этот финт. Вот так и получается. Всё просто.

Мне уже 27 лет, последний год контракта, и со стороны кажется, что Череповец уже дал мне всё, что мог, пора двигаться дальше? У меня ещё целый год контракта в Череповце. Потом будем смотреть и думать", — приводит слова Вовченко официальный телеграм-канал «Северстали».

Напомним, в январе нападающий стал рекордсменом череповецкого клуба. Вовченко забил гол в матче с ЦСКА и вышел на первое место в истории «Северстали» по количеству очков в КХЛ. Он побил рекорд Вадима Шипачёва (203 балла против 202).