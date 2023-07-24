«Северсталь» показала новый шлем вратаря Константина Шостака с местами Череповца

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«Северсталь» в официальном телеграм-канале показала новый шлем 23-летнего вратаря Константина Шостака. На нём изображены важные места Череповца.

«Новый шлем Константина Шостака — просто огонь. Крутая работа! Наш любимый Череповец!» — говорится в сообщении.

Напомним, минувший сезон Шостак провёл в аренде в минском «Динамо». В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги вратарь провёл 31 встречу регулярного чемпионата, одержав 12 побед и отразив 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,76. В плей-офф голкипер провёл три матча, сумев помочь «Динамо» выиграть в одном из них. Процент отражённых бросков составил 87,1, коэффициент надёжности — 4,37.

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» заняло восьмое место в регулярке, набрав 68 очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина «зубры» в первом раунде уступили СКА со счётом 2-4 в серии.