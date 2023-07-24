Михаил Сергачёв назвал самых медийных хоккеистов КХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв у себя в социальных сетях ответил на вопрос, каких игроков Континентальной хоккейной лиги он считает самыми медийными.

«С каждым годом появляется всё больше интересных ребят! И это хорошо. Прошу поддерживать хоккеистов, чтобы они чувствовали себя свободнее и могли спокойно делиться любой информацией с любителями хоккея! Всем от этого лучше — узнаете много нового и на ребят посмотрите с другой стороны. И смотреть хоккей будет интереснее.

Егор Яковлев, Григорий Панин, Андрей Миронов, Николай Голдобин. Надеюсь, никого не забыл!» — говорится в сообщении.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 79 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 54 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 64 очка при общем показателе полезности «+13». В плей-офф Сергачёв сыграл шесть матчей и набрал 3 (1+2) балла.

Кроме того, хоккеист заработал четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона в Национальной хоккейной лиге. За Сергачёва отдали всего два голоса. Один раз его поставили на четвёртое место и один раз — на пятое.