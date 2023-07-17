Сергачёв будет готовиться к сезону НХЛ в Швейцарии, «Давос» подготовил ему именное место

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв будет готовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги в Швейцарии. Хоккеист выложил фото и видео с тренировок из арены «Давоса».
Примечательно, что швейцарский клуб подготовил для Сергачёва место в раздевалке с его именем.
Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 79 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 54 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 64 очка при общем показателе полезности «+13». В плей-офф Сергачёв сыграл шесть матчей и набрал 3 (1+2) балла. Кроме того, хоккеист заработал четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона в Национальной хоккейной лиге. За Сергачёва отдали всего два голоса. Один раз его поставили на четвёртое место и один раз — на пятое.
Сергачёв вместе с «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли — 2023 уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2-4 в серии.
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