«Пик драфта НХЛ 2041 года». «Тампа» шуткой отреагировала на фото Сергачёва с сыном

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» шуткой отреагировала на новый пост российского защитника клуба Михаила Сергачёва в социальных сетях.

Хоккеист выложил фотографию с маленьким сыном с ледовой площадки и подписал пост: «Будущий хоккеист? Отдаём в хоккей?»

Пресс-служба «Тампы» оставила комментарий.

«Пик драфта НХЛ 2041 года», — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва

Отметим, что Сергачёв готовится к сезону-2023/2024 в Швейцарии и занимается на арене местного «Давоса».

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 79 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 54 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 64 очка при общем показателе полезности «+13». В плей-офф Сергачёв сыграл шесть матчей и набрал 3 (1+2) балла.

Кроме того, хоккеист заработал четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона в Национальной хоккейной лиге. За Сергачёва отдали всего два голоса. Один раз его поставили на четвёртое место и один раз — на пятое.