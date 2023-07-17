«Пик драфта НХЛ 2041 года». «Тампа» шуткой отреагировала на фото Сергачёва с сыном

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» шуткой отреагировала на новый пост российского защитника клуба Михаила Сергачёва в социальных сетях.
Хоккеист выложил фотографию с маленьким сыном с ледовой площадки и подписал пост: «Будущий хоккеист? Отдаём в хоккей?»
Пресс-служба «Тампы» оставила комментарий.
«Пик драфта НХЛ 2041 года», — говорится в сообщении.
Фото: Социальные сети Михаила Сергачёва
Отметим, что Сергачёв готовится к сезону-2023/2024 в Швейцарии и занимается на арене местного «Давоса».
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 79 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 54 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 64 очка при общем показателе полезности «+13». В плей-офф Сергачёв сыграл шесть матчей и набрал 3 (1+2) балла.
Кроме того, хоккеист заработал четыре очка в голосовании за лучшего защитника сезона в Национальной хоккейной лиге. За Сергачёва отдали всего два голоса. Один раз его поставили на четвёртое место и один раз — на пятое.
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