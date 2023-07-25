«Сибирь» сформировала тренерский штаб на сезон-2023/2024

Тренерский штаб «Сибири» сформирован, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Всего в него вошли семь специалистов во главе с канадским тренером Дэвидом Немировски.

Весь тренерский штаб:

главный тренер — Дэвид Немировски (Россия – Канада), ассистенты главного тренера — Сергей Кривокрасов (Россия), Евгений Королёв (Россия) и Андрей Тарасенко (Россия). Тренер вратарей — Егор Подомацкий (Россия). Видеотренер-аналитик и тренер по развитию — Макс Маркович (США), тренер по физической подготовке — Дэвид Гутшон (Канада).

Напомним, в первом матче нового сезона КХЛ 2 сентября «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в гостях. В сезоне-2022/2023 новосибирцы стали шестыми в Восточной конференции и уступили именно омичам в первом раунде плей-офф.