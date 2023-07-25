Агентство Гальченюка устроило опрос из пяти клубов, куда может перейти игрок

Агентство Winners, чьим клиентом теперь является американский нападающий Алекс Гальченюк, в своём телеграм-канале устроило опрос о будущем форварда. Было предложено пять клубов, куда может перейти хоккеист.

«Как думаете, куда может отправиться Алекс Гальченюк?» — говорится в сообщении.

Среди вариантов следующие клубы: СКА, «Спартак», московское «Динамо», «Локомотив» и «Авангард».

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Ранее стало известно, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».