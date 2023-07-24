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Новый агент Гальченюка прокомментировал начало сотрудничества с форвардом

Новый агент Гальченюка прокомментировал начало сотрудничества с форвардом
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Юрий Николаев, новый агент нападающего Алекса Гальченюка, прокомментировал начало сотрудничества с американским форвардом.

«Мы совместно с Алексом приняли решение о сотрудничестве в юрисдикции КХЛ. На сегодняшний день никаких комментариев относительно его трудоустройства нет. Нам нужно время. Это качественный нападающий, который добавит любой команде лиги креатива и мастерства», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Ранее стало известно, что в Гальченюке заинтересован «Салават Юлаев».

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